Samsun'da sessiz gece: Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR'UN GOL Ü İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti, kale sahası sol çaprazında topa dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Hakem Halil Umut Meler, kenara gelerek monitörden pozisyonu izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Meler, kararını önce takımların kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti, ardından ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

SKRINIAR CEZALI DURUMA DÜ ŞT Ü

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, mücadelenin 50. dakikasında Anthony Musaba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

SAMSUNSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'de 58. dakikada ceza sahasında topla buluşan Milan Skriniar topu uzaklaştırmak isterken savunmadan seken top yeniden kendisine temas etti. Bu esnada hakem Halil Umut Meler, elle oynama sebebiyle Samsunspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi.

Hakem Halil Umut Meler, VAR tavsiyesiyle kenara geldi ve pozisyonu monitörden izledi.

VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 16 yaptı. Samsunspor ise 13 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Kerem, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Karşılaşmadan önemli anlar | Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

90' SARI KART | Fenerbahçe'de Semedo sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

85' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

81' Serbest vuruşta İrfan Can'ın yaptığı ortaya Skriniar kafayı vurdu. Top farkla auta gitti.

79' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sol kanatta Coulibaly'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

78' Samsunspor maçtaki ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Ntcham kenara gelirken Celil Yüksel oyunda.

77' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci savunma arkasına sarkan Brown'a topu gönderdi. Brown, ceza sahası içindeki topa az farkla yetişemedi.

68' Fenerbahçe'de Asensio'nun yerine İrfan Can Kahveci dahil oldu.

63' Fenerbahçe'de Edson Alvarez kenara gelirken Fred oyuna girdi.

60' PENALTI İPTAL | Hakem Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra kararını verdi.

59' Hakem Halil Umut Meler, VAR merkezi tarafından VAR monitörünün başına çağırıldı.

58' PENALTI | Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekesiyle beyaz noktayı gösterdi.

50' SARI KART | Skriniar sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

46' Fenerbahçe ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Kerem, Talisca ve Szymanski kenara geldi. İsmail, Nene ve Oğuz oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

40' Fenerbahçe'de Asensio'nun kullandığı frikik auta gitti.

35' Halil Umut Meler, VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra ofsayt kararı verdi.

34' Hakem oyunu durdurdu. VAR ile diyalog halinde. gol iptal mi değil mi karar bekleniyor.

33' Gol ancak ofsayt kararı... Köşe vuruşu sonrası topu Alvarez kafasıyla uzaklaştırdı. Holse, önüne düşe topa vurdu. Musaba'nın temasıyla ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

17' Samsunspor'da Tomasson'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Holse, Brown'un kritik temasıyla pozisyondan yararlanamadı.

15' Samsunspor serbest vuruşu ile maça kaldığı yerden devam ediliyor.

13' Samsunspor'da Culibaly, Brown'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul sonrası hakem oyunu durdurdu, müdahalesi sahada devam ediyor.

12' Samsunspor'da Mouandilmadji, Alvarez ile girdiği ikili mücadele sonrası faul bekledi. Ancak hakem oralı olmadı.

4' Fenerbahçe'de Edson Alvarez uzun bir top gönderiyor, ancak Okan Kocuk topu rahatlıkla kontrol ediyor.

3' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına havadan gönderilen top savunma tarafından uzaklaştırılıyor.

2' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Holse'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.