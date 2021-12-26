Marius Sumudica: "Fenerbahçe ile kıyaslanamaz"
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, değerlendirmede bulundu.
Sumudica, "Fenerbahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. Fenerbahçe kazanmayı hak etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, insanlar ağlıyor gibi düşünmesin. Bizim takım, Fenerbahçe ile kıyaslanmaz." ifadelerini kullandı.
Rumen teknik adam ayrıca, "Çok bir şey kaybetmedik, bizim için lig bitmiş değil. İkinci yarıda neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İşte Omicron'un yeni semptomu...
- İngiliz basınından Türkiye uyarısı
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- NBA'in zirvesindeki maçın galibi Warriors
- '35 milyon dolar' iddiasına yanıt geldi
- Şok Market'ten indirim açıklaması
- Bitcoin'de tehlike çanlarına dikkat çekti
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu