Marius Sumudica hakkında çarpıcı iddia: Cinsel ve sözlü taciz
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica hakkında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'un iddiası gündemi sarstı. Erdoğmuş, "Sumudica, futbolculara cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu" dedi.
Spor Toto Süper Lig takımı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.
Sumudica, Malatya ekibinde görev aldığı 15 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti ve beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.
KAYSERİ, G.ANTEP VE RİZE'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da yanında yer alan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'tan gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.
'FUTBOLCULARINA CİNSEL VE SÖZLÜ TACİZDE BULUNUYORDU'
Erdoğmuş, Marius Sumudica'nın futbolcularını cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.
Radyospor'da Oleycom'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.
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