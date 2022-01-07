Marius Sumudica isyan etti! "Yüzde bir milyon penaltı"

07 Ocak 2022 Cuma, 22:45

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Sumudica "Oyuncularım iyi savaştı. Defansımız da iyi çalıştı, Trabzonspor'da fark yaratan oyuncular olduğunu biliyorduk. İlk 11'de oynayan 6 futbolcumuz yoktu, zor oldu." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Sumudica "Yayıncı kuruluşta maçın tüm aksiyonlarını izledim, siz de burada çalışıyorsunuz. Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman, kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var. Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı." ifadelerini kullandı.

Sumudica ayrıca, "Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var." açıklamasını yaptı