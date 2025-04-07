Markus Gisdol'den Beşiktaş itirafı: 'Görüşmeler oldu'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:14

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:14

Markus Gisdol kariyer planları ve Süper Lig'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de son olarak Samsunspor'u çalıştıran Gisdol HT Spor'a verdiği röportajda, "Buradaki deneyimimiz çok değerliydi bizim için. Çok güzel insanlarla tanıştık. Ligin kalitesi hak ettiği değeri Avrupa'da görmüyor ama bunu değiştirmek mümkün. Genel anlamda buradaki futbol kalitesi hemen görünmüyor. O kadar yol kat edilmiş değil ama çok iyi oyuncular ve hocalar var. Ancak bunu pazarlamak Süper Lig'in büyük ihtiyacı. Türkiye şu anda hak ettiği değeri görmüyor" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan ayrılış süreciyle ilgili Gisdol şunları söyledi:

"Bizim anlaşmamız sadece takımı oradan kurtarmaktı. Geldiğimden beri uzun vadeli bir plan için gelmemiştik. Ayrılırken de dostça ayrıldık ve herkes yoluna devam etti."

Süper Lig'deki hakem tartışmalarına değinen Gisdol, "Hakemleri korumak istiyorum çünkü Türkiye'de yapmak isteyeceğim son şey hakemlik. Federasyona ve yetkililere büyük bir iş düşüyor. Bence hakemlere bu kadar yüklenmemek gerekir. Hakemlerin işlerini iyi yapabileceği ortamın oluşması lazım" dedi.

"Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna Gisdol şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş'ta görüşmeler oldu. Doğru. Ama başka kulüplerle de oldu. Bu konuda neden oldu ya da olmadı bakmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan gelecekteki proje. İnandığımız bir projeye başlamak istiyoruz. Türkiye'de olursa güzel olur, Avrupa'nın başka yerinde olursa da olur."

Gisdol ayrıca, "Bizim büyük bir beklentimiz yok. Samsunspor'da olduğu gibi bizi destekleyen bir başkan, bir sportif direktör. Kadro yapısı sağlam olmalı. Hedefli bir kulüp olsun. Antrenman tesislerinin de oyuncu geliştirmeye uygun olması gerekiyor. Hedefli olan bir proje bekliyoruz" açıklamasında bulundu.