Markus Gisdol: 'Odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor'

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Hatayspor karşılaşmasından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Dün ilk defa uzun bir aradan sonra 24 oyuncuyla antrenman yaptık" dedi.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:32
Markus Gisdol: 'Odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor'
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, takımının son haftalarda gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyledi.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmede bulundu.

Deplasmanda sadece 1 galibiyet aldıklarına işaret eden Gisdol, "Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gerek iç sahada gerek deplasmanlarda ortaya koyduğumuz oyunun ve performansın iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir ayrım yok ve farklı bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Sadece deplasmanlarda istediğimiz sonuçları alamadık, sadece gol atamadık, o eksikti." dedi.

'KADRO YAPMAK BİRAZ ZOR OLACAK'

Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Gisdol, şöyle devam etti:

"Dün ilk defa uzun bir aradan sonra 24 oyuncuyla antrenman yaptık. Tüm oyuncularımızın olduğu bir antrenman oldu, bu bizi mutlu eden bir şey. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp en iyi kadromuz ile çıkmaya çalışacağız. Çalışmalarımızı o yönde devam ettiriyoruz ancak kadro yapmak biraz zor olacaktır. Umarım en güzel şekilde bu maça hazırlarınız ve bu maçtan en güzel sonucu alırız. Ancak Hatay maçına gitmek için uzun bir yolculuk yapacağız. Bu süreci de çok iyi bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Hatay'a karşı en diri şekilde çıkmak için bu önemli."

'ODAKLANMAMIZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Rakipleriyle yapacakları maçtan sonra lige ara verileceğini hatırlatan Gisdol, bu arada bir hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktardı.

Gisdol, göreve geldiklerinde sadece 1 puanları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben geldiğimde takımın 1 puanı vardı ve bir takım böyle bir pozisyondaysa aslında sezon boyunca o tehlikeden kurtulmak için uğraşmanız gerekebiliyor. Sezonun tamamında o pozisyondan çıkmak için mücadele etmek gerekir. Puanlar birbirine yakın olduğu için kesinlikle odaklanmamıza devam etmemiz gerekiyor. O ciddiyeti ve o odaklanmayı kaybetmememiz gerekiyor. Ligin son maçına kadar aynı ciddiyetle, aynı odaklanmayla devam etmemiz gerekiyor."


samsunspor haberleri Markus Gisdol haberleri hatayspor haberleri

İlgili Haberler

Samsunspor, 2 maç sonra kazandı!

Samsunspor, 2 maç sonra kazandı!
Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Samsunspor evinde 3 puanı 3 golle aldı
Samsunspor galibiyete 83'te uzandı!

Samsunspor galibiyete 83'te uzandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü

Antalya’da 40 yıllık imar kördüğümü
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...

Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı: İşte bölge bölge altından fay hattı geçen şehirler...
Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz yapımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Aykut Kocaman şampiyonluk yarışını yorumladı: 'Yüzde 51...'

Aykut Kocaman şampiyonluk yarışını yorumladı: 'Yüzde 51...'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 15 Mart 2024 Cuma 5. gün iftar menüsü
Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 16 Mart 2024 Cumartesi 6. gün iftar menüsü