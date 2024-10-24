Marmara Bölge Oyunları Yenice’de spor ve dayanışma dolu anlara sahne oldu

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:50

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Marmara Bölge Oyunları, 23-24 Ekim 2024 tarihlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleşti.

Etkinliğe Kırklareli, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'den gelen yaklaşık 200 sporcu katıldı. Müsabakalarda futbol, basketbol, atletizm ve bocce branşlarında mücadele eden sporculara, 45 antrenör ve 50 gönüllü eşlik etti.

Marmara Bölge Oyunları’nın ilk gününde, açılış kortejinin ardından yapılan sağlık taramalarında 150 özel sporcunun diş ve genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. İkinci gün ise Karma Basketbol, Karma Futbol, Bocce ve Atletizm branşlarında düzenlenen yarışmalarla devam etti. Sporcular, kıyasıya mücadele ederken hem eğlendi hem de spor yapmanın keyfini çıkardı. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Etkinlik sonunda Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, AK Parti İlçe Başkanı Harun Demir, Kale Seramik Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Turna ile Mesut Akdeniz, özel sporcularla birlikte düzenlenen demo maçına katılarak oyun oynadı. Bu anlamlı buluşma, sporun birleştirici gücünü ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.