Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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