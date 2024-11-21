Marmaris Ultra'da adımlar sürdürülebilir gelecek için atıldı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 13:55

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:55

Türkiye’nin en önemli turizm ilçelerinden Marmaris, 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K’lık parkurlarda gerçekleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’ya ev sahipliği yaptı. Yarış, ilk yılında Türkiye’nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında, Anadolu Sigorta isim Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda yapılan yarış “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganıyla koşuldu. Sürdürülebilir gelecek için adımların atıldığı Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da karbon ayak izini azaltmak için de önlemler alındı. Etkinlik alanına yerleştirilen geri dönüşüm kutularıyla da atıkların ayrıştırılmasına destek olundu. Organizasyonda, Anadolu Sigorta’nın Türkiye’nin ormanlarını korumaya yönelik uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ormanın Gözleri’ belgeselin gösterimi yapıldı.

ENGİN ÇETİNAY: DAHA YAŞANABİLİR DÜNYA İÇİN BİR ARADA YER ALDIK

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Marmaris’te daha önce yapılmamış bir organizasyonu geride bıraktık. Yoğun yağışa rağmen bir olumsuzluk yaşamadan yarışı tamamladık. Katılımcılardan aldığımız geri dönüşler de ne kadar güzel bir işi hayata geçirdiğimizin en güzel örneği. İlk yılında 18 ülkeden bin sporcuyu ağırlamamız da standartların üzerinde oldu. Bunun yanı sıra yarış boyunca Anadolu Sigorta ile sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Daha yaşanabilir dünya için bir araya gelerek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdik. Karbon salınımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik farkındalığı konularında önemli işler yaptık. Başta isim sponsorumuz Anadolu Sigorta olmak üzere yanımızda olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gelecek yıl daha da gelişerek farklı etkinliklerle yarışı organize edeceğiz” dedi.