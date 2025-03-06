Marmaris’in lideri belli oldu

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:34

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:34

Marmaris Yat Kulübü’nün organize ettiği ve 6 ayaktan oluşan 2025 Kış Trofesi Yelken Yarışı’nın 3’üncü ayağı geride kalan hafta sonu Marmaris’te gerçekleşti. 3’üncü ayağı ilk sırada tamamlayan Vakkorama Sailing Team, trofedeki liderliğini sürdürürken şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.

Vakkorama Sailing Team takım şefi Cem Hakko iş seyahati nedeniyle yurt dışında olunca takımı bu kez Erhan Karaca’a yönetti. Üçüncü ayakta; Kaan İş, Yüce Öneyli, Doğan Ünsal, Can Ekin, Caner Özkan, Feyza Karan Gül, Serkan Topçu, Ömer Ergün ve Engin Yuvaktaş’tan oluşan Vakkorama Sailing Team sezonun geri kalanında Cem Hakko, Ceren Celayir, Cem Erbay, Mert Edremitlioğlu, Ebre Dilbaz, Erdal Kemerdere’nin katılımıyla daha da iddialı olacak…