Marmaris’te maraton heyecanı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 08:08

Güncelleme: 28.10.2024 - 16:19

Gökova Körfezi, Datça Yarımadası ve Akdeniz ile çevrili 12 bin yıllık tarihiyle Büyük İskender’in ayak izlerini taşıyan Muğla’nın Marmaris yeşil ve maviyle bütünleşen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra koşusuna ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarıyla, Marmaris Belediyesi ana sponsorluğunda Anadolu Sigorta isim sponsorluğunda “Maviden Yeşile Bir Yolculuk” sloganı ile 15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek yarışta 5 ayrı parkur dikkatleri çekiyor.

YÜZDE 70 PATİKA

Bu sene ilk kez düzenlenecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’da 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak etkinlikte koşucular, Marmaris sahilinden başlayıp, Mezargediği ve Yeşil Belde’den devam ederek yeşilliklere doğru yol alacaklar. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris sahilinde bitirecekler. Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın 76K’lık parkuru; 2 bin 560 m. yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 25 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşuyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06:00‘da sahildeki Atatürk heykelinden başlayacak yarışta finiş yine aynı yerde gerçekleşecek ve maksimum bitirme zamanı 16 saat olacak. 48K’lık parkur; bin 480 m. yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 25 single track ve yüzde 5 asfalt yolda koşulacak. Teknik özelliği yüksek olacak parkurda koşucular, performanslarını test etme imkanı yakalayacak. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 06:00‘da sahildeki Atatürk heykelinden başlayacak yarışta finiş yine aynı yerde gerçekleşecek ve maksimin bitirme zamanı 12,5 saat olacak. 30K’lık parkur; 870 m. yükseklik kazanımı ile yüzde 70 patika, yüzde 10 single track ve yüzde 20 asfalt yoldan oluşacak. Marmaris Milli Parkı’nın en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek olan yarış, 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 07:00‘da sahildeki Atatürk heykelinden start alacak ve aynı noktada sona erecek. Yarışta maksimum bitirme zamanı ise 7,5 saat. 16K’lık parkur; 390 m. yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 5 single track ve yüzde 30 asfalt yoldan oluşuyor. Marmaris Milli Parkı’nın 16 kilometresini oluşturan parkur, çoğunlukla büyük Marmaris yangınının en yoğun olduğu alanlarda geçen, zorluk seviyesi orta bir yarış olarak koşulacak. Yarışçılar, 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 08:00‘de sahildeki Atatürk heykelinden start alacak ve aynı noktada finiş yapacak. 5K’lık parkur; 130 m. yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika ve yüzde 35 asfalt yoldan oluşuyor. Marmaris Milli Parkı’nın 5 kilometresini oluşturan parkur, herkesin rahatlıkla bitirebileceği ve manzarası ile beğenileri toplayacak bir yarış alanı olarak öne çıkıyor. 16 Kasım Cumartesi sabahı saat 09:00‘da sahildeki Atatürk heykelinden start alacak yarış, aynı noktada son bulacak.

ÇETİNAY: MARMARİS’E YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, “Anadolu Sigorta Marmaris Ultra’nın bu sene ilkini gerçekleştiriyoruz. Marmaris’e yeni bir soluk getireceğine emin olduğumuz yarış, büyük bir heyecan yarattı. Katılımcılar, 5 ayrı parkurda doğal güzellikler içinde koşacaklar. Patika, single track ve asfalttan oluşan parkurlar, yarışçılara büyük çekişme imkanı sunacak. Bir hayli zor ve keyifli geçecek yarışa bütün herkesi bekliyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLECEK

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Anadolu Sigorta olarak tüm faaliyetlerimizin odağına sürdürülebilirlik bakış açısını yerleştirirken ‘Maviden Yeşile’ mottosu ile yola çıktığımız Marmaris Ultra’da, bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyoruz. Sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekmek için bu organizasyonun isim sponsoru olduk. Marmaris Ultra gibi doğa ile iç içe yapılan koşuların, yarışçılara sürdürülebilirliğin ve doğal zenginliklerin korunmasının önemini bir kere daha hatırlatacağına inanıyoruz” diye konuştu.