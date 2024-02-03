Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Taishan'da forma giyen Marouane Fellaini, futbolu veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 16:54
Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı
Abone Ol google-news

Marouane Fellaini, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

36 yaşındaki Fellaini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yıllık kariyerimin ardından profesyonel futbolu bıraktığımı duyuruyorum" ifadesini kullandı.

Standard Liege, Everton ve Manchester United formaları giyen Belçikalı orta saha oyuncusu, 2019 yılında Çin'e transfer olmuştu.

Fellaini, ikişer kez Belçika Pro Lig ile Çin Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupa ve Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 580 maçta 118 gol atan Fellaini, Belçika Milli Takımı ile de 87 maça çıktı ve 18 kez ağları sarstı.


Marouane Fellaini haberleri futbol haberleri emeklilik haberleri

İlgili Haberler

Eski Beşiktaşlı futbolcu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Eski Beşiktaşlı futbolcu 33 yaşında futbolu bıraktı!
İlhan Parlak futbolu bıraktı

İlhan Parlak futbolu bıraktı
David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı

David Silva, 37 yaşında futbolu bıraktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon