Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Taishan'da forma giyen Marouane Fellaini, futbolu veda etti.
Marouane Fellaini, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
36 yaşındaki Fellaini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yıllık kariyerimin ardından profesyonel futbolu bıraktığımı duyuruyorum" ifadesini kullandı.
Standard Liege, Everton ve Manchester United formaları giyen Belçikalı orta saha oyuncusu, 2019 yılında Çin'e transfer olmuştu.
Fellaini, ikişer kez Belçika Pro Lig ile Çin Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupa ve Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Profesyonel kulüp kariyerinde 580 maçta 118 gol atan Fellaini, Belçika Milli Takımı ile de 87 maça çıktı ve 18 kez ağları sarstı.
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