Marsilya, Aubameyang'ın transferini açıkladı!

Olimpik Marsilya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 22:36
Marsilya, Aubameyang'ın transferini açıkladı!
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Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Aubameyang, Chelsea ile geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 3 gol attı.


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