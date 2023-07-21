Marsilya, Aubameyang'ın transferini açıkladı!
Olimpik Marsilya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Olimpik Marsilya, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.
Fransız temsilcisi, geçen sezon Chelsea forması giyen 34 yaşındaki golcüyle üç yıllık sözleşme imzaladı.
Aubameyang, Chelsea ile geçen sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıktı ve 3 gol attı.
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