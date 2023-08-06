Marsilya Başkanı'ndan Afrika Kupası çıkışı: 'Lige ara verilmeli'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da başkan Pablo Longoria, Ocak ayında oynanacak olan Afrika Kupası için lige ara verilmesi gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:58
Marsilya Başkanı'ndan Afrika Kupası çıkışı: 'Lige ara verilmeli'
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Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'da Başkan Pablo Longoria Ocak ayında oynanacak Afrika Kupası'na ilişkin açıklamarda bulundu.

Longoria; "Afrika Kupası oynanırken Ligue 1'e ara vermeyi düşünmeliyiz. Transfer yaparken buna dikkat ediyoruz ama Afrika Kupası'na göre bir takım dizmek de saygısızca olur. Ayrıca tüm takımın stratejisini 1 ay sürecek bir turnuvaya dayandırmak da riskli'' ifadelerini kullandı. 

Marsilya'da forma giyen ve Afrikalı futbolcular ise şu şekilde: Sarr, Ndiaye, Gueye (Senegal), Ounahi, Harita (Fas), Kondogbiya (Orta Afrika Cumhuriyeti), Aubameyang (Gabon) ve Mbemba (Kongo Cumhuriyeti). 


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