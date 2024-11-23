Marsilya, Lens deplasmanında rahat kazandı!
Fransa Ligi'nde Marsilya, Lens deplasmanında attığı üç golle galibiyete ulaştı.
Fransa Ligi'nde 12. hafta maçında Lens ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Marsilya oldu.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Valentin Rongier, 57. dakikada Luis Henrique ve 89. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg kaydetti.
Lens'in tek golü 80. dakikada Angelo Fulgini'den geldi.
Bu gsalibiyetin ardından Marsilya puanını 23'e yükseltti. Lens 17 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lens, Reims deplasmanına konuk olacak. Marsilya, Monaco'yu ağırlayacak.
Etiketler: #marsilya #Lens #fransa #Fransa Ligi
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