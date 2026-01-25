Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!

Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!

25.01.2026 09:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!

Fransa Ligi'nde Marsilya, Lens'i ağırladığı maçı üç golle kazandı. Lens liderlik koltuğunu PSG'ye kaptırdı.

Fransa Ligi'nde 19. hafta maçında Marsilya ile Lens karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Marsilya oldu.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Amine Gouiri, 13. dakikada Ethan Nwaneri ve 75. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

Lens'n tek golü 85. dakikada Rayan Fofana'dan geldi.

Feyenord'dan Marsilya'ya transfer olan Quinten Timber maça ilk 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 38'e yüseltti. Haftayı kayıpla geçen Lens, 43 puanda kaldı ve liderliği PSG'ye kaptırdı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Marsilya, Paris FC'ye konuk olacak. Lens, Le Havre'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Fransa Ligue 1 #marsilya #Lens

İlgili Haberler

Marsilya, evinde Monaco'yu tek golle geçti!
Marsilya, evinde Monaco'yu tek golle geçti! Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya, sahasında Monaco'yu Greenwood'un golüyle 1-0 mağlup etti.
Marsilya, USG deplasmanında Mason Greenwood ile güldü!
Marsilya, USG deplasmanında Mason Greenwood ile güldü! Marsilya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'yı 3-2 mağlup etti.
Nantes, 9 kişi kalan Marsilya'ya acımadı!
Nantes, 9 kişi kalan Marsilya'ya acımadı! Nantes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.