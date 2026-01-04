Nantes, 9 kişi kalan Marsilya'ya acımadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 20:03:00
Nantes, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Marsilya ile Nantes karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nantes 2-0'lık skorla kazandı.

Marsilya, 26. dakikada Arthur Vermeeren'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı.

Nantes, 31. dakikada Fabien Centonze'nin golüyle öne geçti.

MARSİLYA 9 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Marsilya, Bilal Nadir'in 54. ve 56. dakikada gördüğü iki sarı kart sonrası bu kez 9 kişi kaldı.

Nantes, 88. dakikada Remy Cabella'nın penaltı golüyle galibiyetini kesinleştirdi.

Son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaşayan Marsilya, 32 puanda kaldı ve lider Lens'in 8 puan gerisine düştü. 24 Ekim'deki Paris galibiyetinin ardından 7 maç sonra kazanan Nantes, puanını 14'e yükseltti.

Marsilya, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Nantes ise sahasında Paris FC'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Fransa Ligue 1 #Nantes #marsilya

