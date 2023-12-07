Marsilya, Lyon karşısında zorlanmadı!

Fransa Ligue 1'de Marsilya, erteleme maçında sahasında Lyon'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 08:15
Marsilya, Lyon karşısında zorlanmadı!
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Fransa Ligue 1'de 10. haftada oynanması gereken ancak çıkan olaylar nedeniyle ertelenen maçta Marsilya ile Lyon karşı karşıya geldi. Veledrome'daki maçı Marsilya 3-0 kazandı.

Marsilya'nın gollerini 21. dakikada Vitinha, 25. dakikada Michael Murillo ve 55. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang attı.

Bu sonucun ardından Marsilya ligde 20 puana yükseldi. Lyon, 7 puanda kaldı.

Marsilya, ligde hafta sonunda Lorient deplasmanına gidecek. Lyon sahasında Toulouse'yi ağırlayacak.


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