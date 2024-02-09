Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında kendi sahasında Metz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında László Bölöni'nin ekibi Metz ile karşı karşıya gelecek.
MARSİLYA - METZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MARSİLYA - METZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta Lyon deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Metz ise kendi sahasında ağırladığı Lorient'e 2-1 mağlup olmuştu.
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