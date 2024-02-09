Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında kendi sahasında Metz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:46
Marsilya - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında László Bölöni'nin ekibi Metz ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - METZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MARSİLYA - METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Hakim Ben El Hadj Salem'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta Lyon deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Metz ise kendi sahasında ağırladığı Lorient'e 2-1 mağlup olmuştu.


marsilya haberleri Metz haberleri Fransa Ligue 1 haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk açıklama!

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn'den ilk açıklama!
Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için açıklama!

Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için açıklama!
Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!

Resmi açıklama geldi: Galatasaray yeni transferini duyurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!

Dev akvaryumda trajik olay... Flaşlardan ürktü kendini öldürdü!
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir

Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı

Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Anlık çeviri yapabilecek yapay zekalı akıllı gözlük tanıtıldı

Anlık çeviri yapabilecek yapay zekalı akıllı gözlük tanıtıldı
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ

Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!