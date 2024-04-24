Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 13:36
Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Jean-Louis Gasset yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MARSİLYA - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta Toulouse deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Nice ise kendi sahasında ağırladığı Lorient'i 3-0 mağlup etmişti.


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