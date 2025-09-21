Cumhuriyet Gazetesi Logo
Marsilya - PSG maçı için erteleme kararı!

Marsilya - PSG maçı için erteleme kararı!

21.09.2025 17:19:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Marsilya - PSG maçı için erteleme kararı!

Fransa Ligue 1'de oynanacak Olimpik Marsilya-PSG maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 5. haftasındaki Olimpik Marsilya - Paris Saint-Germain (PSG) mücadelesi, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Ligue 1'den yapılan açıklamada, TSİ 21.45'te Olimpik Marsilya'nın sahası Velodrome Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc'in kararıyla ertelendiği duyuruldu.

Maçın ertelenmesi kararıyla ilgili valiliğin açıklamasına yer veren Ligue 1, "Stadyum çevresindeki tüm bölge, bugün öğleden sonra geç saatlere kadar şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalara neden olacak bir Akdeniz yağışından etkilenecek" bilgisini paylaştı.

Valilik, maçın bugün oynatılmama gerekçeleri arasında taraftarların araçlarını yanlış bir zamanda alma tehlikesi, maç öncesi yola çıkacak taraftarların yoğun hareketliliği ve maç sırasında taraftar ile oyuncular için oluşabilecek fırtına tehlikesini gösterdi.

Açıklamada, karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

İlgili Konular: #psg #marsilya #Ligue 1

İlgili Haberler

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi Galatasaray'da Uğurcan Çakır ilk kez Devler Ligi'nde sahne aldı; Frankfurt maçıyla birlikte sözleşmesindeki 3 milyon Euro'luk özel madde devreye girdi.
Can Uzun'dan Galatasaray'a 'sus' sevinci!
Can Uzun'dan Galatasaray'a 'sus' sevinci! Galatasaray karşısında gol kaydeden milli futbolcu Can Uzun, 'sus' işareti yaptı.
Galatasaray'dan Rams Park'ta imza töreni: 'Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var'
Galatasaray'dan Rams Park'ta imza töreni: 'Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var' HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için tören düzenlendi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ''Uzun yıllar sonra SMS Grup Efeler Ligi'ni kazanmayı amaçlıyoruz" dedi.