Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavililere 3 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bir madde, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte devreye girdi.

Anlaşmaya göre Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon Euro'luk ek bir ödeme yapacak.

Frankfurt karşısında kaleyi koruyan Uğurcan için bu özel madde aktif hale geldi.