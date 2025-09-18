Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi

18.09.2025 23:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın bonusu devreye girdi

Galatasaray'da Uğurcan Çakır ilk kez Devler Ligi'nde sahne aldı; Frankfurt maçıyla birlikte sözleşmesindeki 3 milyon Euro'luk özel madde devreye girdi.

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır için bordo-mavililere 3 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Trabzonspor'dan 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesindeki özel bir madde, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte devreye girdi.

Anlaşmaya göre Uğurcan Çakır'ın Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi durumunda Galatasaray, eski kulübü Trabzonspor'a 3 milyon Euro'luk ek bir ödeme yapacak.

Frankfurt karşısında kaleyi koruyan Uğurcan için bu özel madde aktif hale geldi.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #uğurcan çakır