Ligue 1'de PSG, Kylian Mbappe ile 3 puana uzandı

Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Brest'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:00
Ligue 1'de PSG, Kylian Mbappe ile 3 puana uzandı
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Ligue 1'in 27. haftasında PSG, deplasmanda Brest'e konuk oldu.

Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşmayı PSG son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 37. dakikasında Soler'in golüyle öne geçen PSG, 43'te Honorat'ın attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. İkinci yarıda gol için yüklenen PSG, aradığı golü uzatmalarda buldu. Lionel Messi'nin asistinde Kylian Mbappe golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Kylian Mbappe attığı bu golle Ligue 1 tarihinde PSG'nin 3000. golünü kaydederken Lionel Messi yaptığı asistle kulüp kariyerindeki 300. asistini üretmiş oldu.

Lider PSG aldığı bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanarak puanını 66'ya yükseltti. Brest ise 23 puanda kaldı.

PSG önümüzdeki hafta Rennes'i konuk ederken Brest ise Troyes'a konuk olacak.


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