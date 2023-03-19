Ligue 1 lideri PSG evinde Rennes'e kaybetti

Fransa Ligue 1'de 28. haftada Paris Saint-Germain, Rennes'e 2-0 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 21:57
Ligue 1 lideri PSG evinde Rennes'e kaybetti
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-0 yendi.

Liderlik koltuğunda oturan PSG, puan tablosunun 5. basamağındaki Rennes'i konuk etti.

Rennes, Ekambi'nin 45 ve Kalimuendo'nun 48. dakikada attığı gollerle mücadeleyi kazandı.

Son şampiyon PSG, 66 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50'ye yükseltti.


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