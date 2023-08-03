Marsilya'da Cengiz Ünder süre bulamadı!
Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi. Süre almayan 3 oyuncudan birinin Cengiz Ünder olması dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.
Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in ise süre alamayan 3 isimden biri olması dikkat çekti. Marsilya'da Cengiz ile birlikte 3. kaleci Simon Ngapandouetnbu ve Ruslan Malinovskyi de maçta süre bulamadı.
Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in transferi için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar Marsilya ile anlaşma zemini bulamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu için konuşulan belediye belli oldu'
- Bir televizyon kanalı daha yayın hayatını sonlandırdı
- Altın yatay seyirde
- Konya ve Erzurum depremlerinin ardından
- Esenyurt'taki vahşette baba hakkında çarpıcı iddia
- Altaylı ve Varank sosyal medyada atıştı
- Emekliye ek zam için iki tarih duyurdu
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- 'Değişim makamın üzerinde'
- Müftü intihar etti!