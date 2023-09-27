Marsilya'da Gennaro Gattuso dönemi!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:52

Güncelleme: 27.09.2023 - 18:52

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da yeni teknik direktör Gennaro Gattuso dönemi başlıyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Marsilya'nın Marcelino'nun ayrılığının ardından Gattuso ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı belirtildi.

Marsilya'nın İtalyan teknik adam ile anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklayacağı kaydedildi.

Gattuso, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da görev almıştı.