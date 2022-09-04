Marsilya'da Igor Tudor krizi

04 Eylül 2022 Pazar, 14:57

Fransa Ligue 1'de Marsilya'yı çalıştıran ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile sorun yaşadığı belirtilen Igor Tudor, Fransa'da gündem oldu.

FUTBOLCULAR ŞİKAYET ETTİ

Sabah'ın haberine göre sezon başında Fransız basını, takımın tecrübeli oyuncularından Dimitri Payet'in başkandan görüşme talep ederek Tudor'u istemediklerini dile getirdiğini iddia etti. Tudor'un takımla iletişimden memnun olmayan oyuncular, tecrübeli çalıştırıcıyla da görüşerek sıkıntılarını dile getirdi. Sezon öncesi yaşanan bu sorunların ardından Tudor'un takımdan gönderileceği iddia edilse de 44 yaşındaki teknik direktör takımda kaldı.

MARSILYA SEZONA FARKLI GİRDİ

Fransa'da yeni sezona oldukça dikkat çekici başlayan Marsilya, sezon öncesi yaşanan sıkıntıları unutmuşa benziyor. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Marsilya, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yerleşti. PSG'nin önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Tudor'un öğrencileri, taraftarlarının da güvenini kazanmayı başardı.