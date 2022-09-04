Marsilya'da Igor Tudor krizi
Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'yı çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, sezon başında göreve geldiği takımında tartışmaların hedefi olmuştu. Son olarak futbolcuların Tudor'u istemedikleri iddia edildi.
Fransa Ligue 1'de Marsilya'yı çalıştıran ve milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile sorun yaşadığı belirtilen Igor Tudor, Fransa'da gündem oldu.
FUTBOLCULAR ŞİKAYET ETTİ
Sabah'ın haberine göre sezon başında Fransız basını, takımın tecrübeli oyuncularından Dimitri Payet'in başkandan görüşme talep ederek Tudor'u istemediklerini dile getirdiğini iddia etti. Tudor'un takımla iletişimden memnun olmayan oyuncular, tecrübeli çalıştırıcıyla da görüşerek sıkıntılarını dile getirdi. Sezon öncesi yaşanan bu sorunların ardından Tudor'un takımdan gönderileceği iddia edilse de 44 yaşındaki teknik direktör takımda kaldı.
MARSILYA SEZONA FARKLI GİRDİ
Fransa'da yeni sezona oldukça dikkat çekici başlayan Marsilya, sezon öncesi yaşanan sıkıntıları unutmuşa benziyor. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Marsilya, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yerleşti. PSG'nin önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Tudor'un öğrencileri, taraftarlarının da güvenini kazanmayı başardı.
Video Haberler
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- Soylu için harekete geçiliyor
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi