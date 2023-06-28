Marsilya'da, Kondogbia ile işlem tamam!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya, Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, Atletico Madrid ile 8 milyon euro'ya anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 18:28
Marsilya'da, Kondogbia ile işlem tamam!
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Marsilya, Atletico Madrid'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Geoffrey Kondogbia ile anlaşmaya vardı.

Fransız ekibi bu transfer için Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis ödeyecek.  

Ülkesine dönmeyi kabul eden Fransız yıldız, Marsilya ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor. 

Adı Beşiktaş ile de anılan Kondogbia'nın, bu sezon Madrid ekibiyle 27 maça çıktı ve 2 asist kaydetti. 


Geoffrey Kondogbia transfer Transfer dönemi Transfer haberleri marsilya Olimpik Marsilya

En Çok Okunan Haberler