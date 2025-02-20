Martin Minchev ile yollar ayrıldı: İşte yeni adresi!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:27

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:27

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bulgar oyuncu bu sezon 7 kez Rizespor forması giymişti.