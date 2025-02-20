Martin Minchev ile yollar ayrıldı: İşte yeni adresi!

Süper Lig ekibi Rizespor, 23 yaşındaki Bulgar oyuncu Martin Minchev ile yollarını ayırdı.

Martin Minchev ile yollar ayrıldı: İşte yeni adresi!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:27

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bulgar oyuncu bu sezon 7 kez Rizespor forması giymişti.


Etiketler: #Martin Minchev #çaykur rizespor #transfer

İlgili Haberler

Maarten Martens:

Maarten Martens: "Daha iyi bir Galatasaray bekliyorum"
Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi! 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'

Galatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi! 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'
Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde Kupa Voley'e veda etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler