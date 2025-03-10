Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:18

Galatasaray ile 8 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Fatih Terim, "Galatasaray özlenmez mi" diyerek sözlerine başlarken, şampiyonluğun Galatasaray'ın hakkı olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki yabancı orta hakem tartışmalarına da değinen Terim, "Hakem ya iyidir ya değildir. Yabancı veya yerli fark etmez" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fatih terim #süper lig #Şampiyon

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