MASAK raporunda isim isim ortaya çıktı: 10.5 milyon liralık işlem yapan hakem

20.11.2025 14:20:00
TFF tarafından başlatılan bahis soruşturmasında, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı açıklanmıştı. Ortaya çıkan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 147 hakem 21.7 milyon TL'lik işlem yaptı. Hakem Erkan Arslan'ın ise tek başına 10.5 milyon TL'lik işlem yaptığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama sonrasında bahis soruşturmasında MASAK raporu ortaya çıktı.

MASAK bankacılık transfer verilerine göre; 147 hakemin genel olarak MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER, MİLLİ PİYANGO isimli şans oyunları sitelerine yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin 837 TL’lik para giriş-çıkış işlemleri olduğu görüldü.

Yapılan açıklamada, "01.10.2025 tarihinde TFF tarafından Sportoto Teşkilat Başkanlığına lisanslı 573 hakem ile ilgili bahis sitelerine üyelikleri olup olmadığı yönünde bilgi talebinde bulunulmuştur. 15.10.2025 tarihinde Sportoto Teşkilat Başkanlığınca cevabi yazı gönderilmiştir. 27.10.2025 günü TFF başkanlığınca 152 hakemin bahis sitelerine üyelikleri bulunduğu yönünde kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmıştır.

Soruşturma kapsamında Masak Başkanlığımızdan elde edilen verilere göre 152 hakem ile bahis siteleri arasında gerçekleşen para transferleri analiz edilmiştir" denildi.

BAHİS SİTELERİNE YAPILAN GİRİŞ-ÇIKIŞ YILLARI

Image

BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR

Image

HAKEMLERİN ADI VE İŞLEM HACMİ

Image

Image

Image

Image

