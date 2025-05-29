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Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

29.05.2025 21:04:00
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Haber Merkezi
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Massimiliano Allegri, Milan'ın yeni teknik direktörü oldu

Milan, unutmak isteyeceği bir sezonun ardından Sérgio Conceição ile yollarını ayırıyor. İtalyan devi, Massimiliano Allegri ile anlaşmaya vardı.

Serie A'yı 8. sırada bitiren Milan'da Sergio Conceicao ile yollar ayrılıyor. Milano ekibi Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Allegri yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Massimiliano Allegri, 2010-2014 yılları arasında Milan'da teknik direktörlük yaptı. İtalyan çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk lig kupasını 2010-2011 sezonunda Milan'da kaldırdı.

Massimiliano Allegri, 2014'te Juventus'un başına geçti. Juventus'ta 2 dönem çalışan Allegri, 5 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 6 Serie A kupasının yanı sıra Massimiliano Allegri kariyerinde 5 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

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