Massimiliano Allegri'den 60 milyon Euro'luk teklife ret!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un İtalyan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin Suudi Arabistan'dan gelen 60 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği iddia edildi.
Bu sezon Juventus'la beklentinin altında bir sezon geçiren Massimiliano Allegri'nin, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi reddettiği ileri sürüldü.
3 SENELİK 60 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Hilal takımı, İtalyan teknik direktöre 3 senelik 60 milyon Euro teklif etti. Allegri'nin teklifi kabul etmediği ve Juventus'ta kalmak istediği aktarıldı.
Massimiliano Allegri
Haberde Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon yalnızca Juventus'a odaklanmak istediği ve gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.
7. SIRADA BİTİRDİLER
Geçen sezon puan ve para cezasına çarptırılan Juventus, sezonu 7. sırada bitirmişti. İtalyan kulüp gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Ayrıca Massimiliano Allegri, Juventus'un başında bu sezon yalnızca 1.73 maç başı puan ortalaması tutturarak Juventus kariyerindeki en düşük yüzdeyle sezonu bitirdi.
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