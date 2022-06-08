Matias Vargas için üç İstanbul kulübü devrede
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli futbolcu Matias Vargas için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bonservisini elinde tutan Espanyol ile görüştüğü iddia edildi.
İspanya Ligi (La Liga) ekibi Espanyol'dan kiralık olarak Adana Demirspor'da oynayan Matias Vargas ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Madrid merkezli spor gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 5 gol atıp 13 asist yapan Vargas için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in nabız yokladığı ifade edildi. 3 kulüpten de bir ilginin olduğu ancak bir fiyat teklifi olmadığının da altı çizildi.
Espanyol tarihinin en pahalı 2. transferi olan ve 2019 yazında 10.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Matias Vargas için Espanyol'un 5.5 milyon Euro talep ettiği de haberin detayında yer aldı.
Espanyol'un 5.5 milyon Euro alması durumunda anlaşma gereği 1.1 milyon Euro'nun Velez Sarsfield'a gideceği bilgisine de yer verildi.
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