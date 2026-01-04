Matteo Guendouzi için Lazio'dan açıklama!

Serie A’nın 18. haftasında Lazio’nun Napoli’yi konuk ettiği maç öncesinde Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, DAZN’ın sorularını yanıtladı. Fabiani, İtalyan ekibinden ayrılığı gündemde olan Matteo Guendouzi için gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.

Angelo Fabiani açıklamasında, "Şu anda Guendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sözleşme yenileme sürecine başladık, bu yüzden bekleyip göreceğiz" dedi.

Fabiani ayrıca, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık. Şu anda Guendouzi Lazio oyuncusu ancak bu, teklifler gelirse Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği, Taty Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’de ara transferin çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk imzayı Samsunspor’dan Anthony Musaba’ya attırmıştı. Orta saha transferi gündeme gelen Matteo Guendouzi için İtalyan basını, anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğunu iddia etmişti.