Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor!

Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor!

4.01.2026 13:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Guendouzi transferinin mali detaylarını duyururken ön anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Anthony Musaba'yla devre arasındaki ilk takviyesi yapan Fenerbahçe’de orta sahaya yapılacak transferde son aşamaya gelindi.

Bu bölge için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli ekip, İtalya Serie A takımlarından Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmaya yakın.

Sportmediaset’te yer alan habere göre Fenerbahçe, 25 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer için Lazio ile ön anlaşma sağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

La Gazetta della Sport’taki haberde ise Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon Euro ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Guendouzi’nin şu anki maaşının 2.5 milyon Euro olduğu kaydedildi. 

Haberde, Matteo Guendouzi’nin bugün oynanacak Napoli maçında Lazio formasını son kez giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ

Lazio'ya bonservsiyle 2024'te imza atan Matteo Guendouzi, futbola Fransa'da Paris Saint Germain altyapısında başlayan ve sonrasında Lorient forması giydi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a imza atan 2018'de imza atan Fransız futbolcu Hertha Berlin ve Marsilya'da da oynadı.

Kariyeri boyunca 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #lazio #Matteo Guendouzi

İlgili Haberler

Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor!
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor! Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo’yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyun kurucuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
Samsunspor'dan resmi teklif yapıldı... Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor!
Samsunspor'dan resmi teklif yapıldı... Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor! Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Samsunspor'un, İrfan Can Eğribayat için sarı lacivertli ekibe resmi teklifini sunduğu iddia edildi.
Murat Salar resmen duyurdu... Fenerbahçe'ye Bankalar Birliği müjdesi!
Murat Salar resmen duyurdu... Fenerbahçe'ye Bankalar Birliği müjdesi! Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını sosyal medyadan açıkladı.