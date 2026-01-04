Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe, Guendouzi transferini bitiriyor!

Anthony Musaba'yla devre arasındaki ilk takviyesi yapan Fenerbahçe’de orta sahaya yapılacak transferde son aşamaya gelindi.

Bu bölge için birçok isimle görüşen sarı-lacivertli ekip, İtalya Serie A takımlarından Lazio’da forma giyen Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmaya yakın.

Sportmediaset’te yer alan habere göre Fenerbahçe, 25 milyon Euro ve bonuslar karşılığında transfer için Lazio ile ön anlaşma sağladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

La Gazetta della Sport’taki haberde ise Fenerbahçe’nin 26 yaşındaki orta sahaya sezonluk 4 milyon Euro ve 5 yıllık sözleşme teklif ettiği, Guendouzi’nin şu anki maaşının 2.5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Haberde, Matteo Guendouzi’nin bugün oynanacak Napoli maçında Lazio formasını son kez giyme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

MATTEO GUENDOUZI'NİN KARİYERİ

Lazio'ya bonservsiyle 2024'te imza atan Matteo Guendouzi, futbola Fransa'da Paris Saint Germain altyapısında başlayan ve sonrasında Lorient forması giydi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a imza atan 2018'de imza atan Fransız futbolcu Hertha Berlin ve Marsilya'da da oynadı.

Kariyeri boyunca 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti.