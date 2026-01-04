Murat Salar resmen duyurdu... Fenerbahçe'ye Bankalar Birliği müjdesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 12:35:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını sosyal medyadan açıkladı.

Salar, "Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı:

"Büyük Fenerbahçe Camiasına

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:

Sportif başarının yanısıra;

Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

• Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz.

• Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.

• Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.

• Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.

Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu'nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

