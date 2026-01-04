Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 13:19:00
Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nando De Colo’yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin deneyimli oyun kurucuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko, kadrosunu Nando De Colo’yla güçlendiriyor. Deneyimli basketbolcu, 4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli takımda forma giyecek.

Basketnews’te yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile prensipte anlaştı. 38 yaşındaki oyun kurucunun EuroLeague’de transfer için son tarih olan 5 Ocak’tan önce ASVEL’den ayrılacağı belirtildi. 

Fenerbahçe Beko dün yaptığı açıklamayla Chris Silva transferini duyurmuştu.

Nando De Colo, 2018-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giymişti. De Colo, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 2022’de Fransız ekibi ASVEL’le sözleşme imzalamıştı.

Nando De Colo, ASVEL formasıyla ligde bu sezon 8 maçta süre alırken 8.3 sayı, 3.9 asist ve 1.5 ribaunt ortalamaları yakaladı. EuroLeague'de ise De Colo 13.6 sayı, 4.7 asist ve 2.1 ribaunt ortalamaları tutturdu.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Nando De Colo #LDLC ASVEL

