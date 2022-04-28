Mauricio Pochettino: 'Mbappe ile gelecek sezon PSG'deyiz'
Fransa Ligi ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Mauricio Pochettino, kulüpteki geleceği hakkında açıklama yaptı. Arjantinli teknik direktör, Kylian Mbappe ile birlikte şu an durumlarının gelecek sezon PSG'de %100 devam etme yönünde olduğunu söyledi.
Paris Saint-Germain'in Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, hem kendisi hem de Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında konuştu.
Pochettino, "Şu an görünen durum, gelecek sezon %100 PSG'de devam edeceğim yönünde. Aynı şekilde Kylian Mbappe de" dedi.
"MBAPPE'NİN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Arjantinli teknik direktör, "Böyle hissettiğim ve bundan başka bir şey istemediğim için" diyerek sözlerine açıklık getirirken "Mbappe'nin gelecek sezon %100 PSG'de kalacağını düşünüyorum. Ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Birçok şey yaşanabilir" diye konuştu.
"EN İYİLERDEN BİRİ"
Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar için de görüşlerini aktaran Pochettino, "Dünyadaki en iyi futbolculardan biri için konuşuyoruz. Tüm takım gibi onun da iniş ve çıkışları oldu. Sonunda Neymar için doğru işleyişi bulduk" ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"
Ancelotti hakkındaki düşünceleri sorulan 50 yaşındaki teknik direktör, "Ona, çok büyük saygı duyuyorum. Harika bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. Böyle bir insanın futbol dünyasında olmasından memnunum. Futbol dünyasında onun gibi insanlardan fazla olmalı" diye konuştu.
Son olarak PSG'nin şampiyonluk apoletiyle çıkacağı Strasbourg maçına ilişkin konuşan Pochettino, "Avrupa'ya gitsin ya da gitmesin, Strasbourg inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bu yüzden onları şimdiden kutlarım. İlk maçımız zordu. Strasbourg, bu sezon oynadığı oyunu geliştirdi, iyi oyunculardan kurulu, karşılaşması zor bir rakip" dedi.
Video Haberler
- 'Hep manipüle etmeye çalıştılar...'
- Kızına ‘atla’ diyen babaya 20 yıla kadar hapis talebi
- Beykoz'da korkunç kaza! 1 ölü, 1 yaralı
- Manisa'da sezonun ilk kirazı 700 TL'den satıldı
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
- İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış
- İstanbul'da korkutan yangın
- Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
- Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısında
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ankara'da film gibi esir takası
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Kusura bakmasınlar...'
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı
- Zelenski'den 'maddi kayıp' açıklaması