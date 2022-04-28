Mauricio Pochettino: 'Mbappe ile gelecek sezon PSG'deyiz'

28 Nisan 2022 Perşembe, 19:06

Paris Saint-Germain'in Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, hem kendisi hem de Kylian Mbappe'nin geleceği hakkında konuştu.

Pochettino, "Şu an görünen durum, gelecek sezon %100 PSG'de devam edeceğim yönünde. Aynı şekilde Kylian Mbappe de" dedi.

"MBAPPE'NİN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arjantinli teknik direktör, "Böyle hissettiğim ve bundan başka bir şey istemediğim için" diyerek sözlerine açıklık getirirken "Mbappe'nin gelecek sezon %100 PSG'de kalacağını düşünüyorum. Ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz. Birçok şey yaşanabilir" diye konuştu.

"EN İYİLERDEN BİRİ"

Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar için de görüşlerini aktaran Pochettino, "Dünyadaki en iyi futbolculardan biri için konuşuyoruz. Tüm takım gibi onun da iniş ve çıkışları oldu. Sonunda Neymar için doğru işleyişi bulduk" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Ancelotti hakkındaki düşünceleri sorulan 50 yaşındaki teknik direktör, "Ona, çok büyük saygı duyuyorum. Harika bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. Böyle bir insanın futbol dünyasında olmasından memnunum. Futbol dünyasında onun gibi insanlardan fazla olmalı" diye konuştu.

Son olarak PSG'nin şampiyonluk apoletiyle çıkacağı Strasbourg maçına ilişkin konuşan Pochettino, "Avrupa'ya gitsin ya da gitmesin, Strasbourg inanılmaz bir sezon geçiriyor. Bu yüzden onları şimdiden kutlarım. İlk maçımız zordu. Strasbourg, bu sezon oynadığı oyunu geliştirdi, iyi oyunculardan kurulu, karşılaşması zor bir rakip" dedi.