Mauro Icardi, 4 ay sonra bir ilki başardı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:02

Güncelleme: 19.02.2024 - 14:02

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerken sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'de de aylar sonra bir ilki yaşadı.

DEPLASMANDA 4 AY SONRA GOL ATTI

MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti. Fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 4 ay sonra ilk kez deplasmanda gol attı.

29 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 31 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 20 gol ve 9 asistlik katkı verdi.