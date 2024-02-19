Mauro Icardi, 4 ay sonra bir ilki başardı!
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği mücadelede fileleri havalandıran Mauro Icardi, 4 ay sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerken sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'de de aylar sonra bir ilki yaşadı.
DEPLASMANDA 4 AY SONRA GOL ATTI
MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi, penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti. Fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 4 ay sonra ilk kez deplasmanda gol attı.
Göz Atın
29 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı. 31 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 20 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
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