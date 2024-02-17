Lautaro Martinez, Icardi'nin rekorunu kırdı
Serie A'nın 25. haftasında Inter sahasında Salernitana'yı 4-0 yendi. Takımının ikinci golünü atan Lautaro Martinez, Mauro Icardi'yi geçeren kulüp tarihinde en çok gol atan Arjantinli futbolcu oldu.
Serie A'nın 25. haftasında lider Inter, Salernitana'yı konuk etti.
Milano temsilcisi 17. dakikada Thuram ile öne geçti, 19. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı. Denzel Dumfries, 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi. Marko Arnautovic, 90+1'de maça son noktatı koydu.
Mücadeleyi 4-0 kazanan Inter, puanını 63 yaptı. Inter bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın takipçisi Juventus'a 10 puan fark attı. Salernitana 13 puanda kaldı.
MARTİNEZ, ICARDI'NİN REKORUNU KIRDI
Inter'de iz bırakan oyuncular arasında yer alan Mauro Icardi, İtalyan ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti.Tecrübeli oyuncu, Inter'de en çok gol atan Arjantinli oyuncu unvanının sahibiydi.
Salernitana ağlarını havalandıran Lautaro Martinez, Inter formasıyla 125 gole ulaştı ve kulübün en çok gol atan Arjantinli oyuncusu oldu.
Mauro Icardi, Inter'de 124 gol attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'