Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı: 'Büyük maçların oyuncusu Icardi'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:01

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dün Galatasaray için çok fazla gelgitli, iniş çıkışlı, duygu yüklü bir müsabaka idi gerçekten. Ancak Galatasaray için belki de sezonun en kritik maçının kazanılmasında başrolde yine Mauro Icardi vardı. Bir süredir bir tık düşük viteste giden Icardi’yi uzun zaman sonra ilk kez bu kadar canlı ve etkili gördük. Derine gelerek oyun kurucu gibi oynadı dün Arjantinli. Üçüncüyü attı, ilk iki golde de onun zekâsı vardı zaten işin içinde. Mauro Icardi, dün bir kez daha kanıtladı büyük maçların büyük oyuncusu olduğunu." (Hürriyet)

"İKİNCİ MAÇ İŞİMİZ DAHA KOLAY OLABİLİR"

Engin Kehale: "Sezonun ideal savunma 4’lüsünden 3’ünden yoksun olarak maça başlayan sarı kırmızılılar, iki kenarı savunamayınca Sparta Prag’ın maça ortak olması kaçınılmazdı. Üzerine bir de Nelsson’un son yarım saate girilirken gördüğü kırmızı kart eklenince, son bölüm için endişe hakimdi. İşin ilginci, maçın son bölümünde Sparta Prag yoruldu. Değişikliklerle ritmini kaybetti. Rynes’in kırmızı kartıyla da momentum Galatasaray’ın eline geçti. Son dakikalarda Sparta Prag’ın kontralarına, sanki 90 dakika bu anı beklemiş olan İcardi cevap verdi ve sarı kırmızılılar, oyunun büyük bölümünde kontrolü rakibe vermesine rağmen tur için çok önemli galibiyeti almayı başardı. Krejci, Birmancevic ve Rynes’in yokluğunda ikinci maç işimiz daha kolay olabilir." (Hürriyet)

"MAÇIN YILDIZI MUSLERA"

Erman Özgür: "Okan Buruk’ın cesaretli hamleleri, maçın yıldızı Muslera’nın sahne almaya devam edişi ve maçın içerisinde fırsatları kaçırmasına rağmen uzatmalarda gelen İcardi golü ile Galatasaray’ın Prag zaferi tescillendi. Galatasaray iç saha avantajını skor avantajına çevirdi. 2. maç elbette hiç kolay değil ama Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Prag’tan çok daha zor deplasmanlarda başarılı maçlar çıkarmışken rövanştan çekinmeye gerek olmadığını düşünüyorum." (Fanatik)

"MUSLERA'NIN KURTARIŞI KIRILMA ANIYDI"

Ömer Üründül: "Bana göre İcardi'nin golünden hemen önce Muslera'nın müthiş kurtarışı, G.Saray lehine kırılma anıydı. İlk yarıdaki kurtarışlarını da göz önüne alırsak çok önemli figür. Torreira gerçekten müthiş bir dinamo, dün gece de canı çıktı. Barış Alper niye istenilen performansı göstermedi diyenlere cevabım şöyle; Sparta Prag'lı futbolcuların yüksek fizik gücüydü yani G.Saray'ın karşısında ligimizdeki takımlar yoktu. Rövanş çok zor olacak ama G.Saray'ı tura yakın görüyorum." (Sabah)

"PENALTIYI ATLADI"

Deniz Çoban: "Maçın tecrübeli İspanyol hakemi kendinden emin ve rahat bir maç yönetti. Kullandığı kartlarda, bir sarı kart hatası dışında, hataya düşmedi. Disiplinden taviz vermeyen bir yapısı vardı. 54. dakikada İcardi’nin şutunun direkten dönmesinin ardından topu kontrol eden Barış Alper’e savunma oyuncusu arkadan şarj yaptı. Hakemin yorum alanında olan bir pozisyondu. Penaltı kararı verse yanlış diyemezdik ama o devam demeyi tercih etti." (Fanatik)