Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yıldız futbolcunun MKE Ankaragücü'ne attığı gol sonrasında sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, futbolcu eşi için bir paylaşımda bulundu.
Wanda, sarı kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynadığı maçta gol atan Icardi'yi sosyal medya hesabından paylaştı.
Göz Atın
Icardi'nin adını paylaşan eşi, Arjantinli yıldızın fotoğrafına da yer verdi.
Wanda Nara'nın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşıldı.
İşte Wanda Nara'nın paylaşımı:
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