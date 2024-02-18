Wanda Nara'dan Mauro Icardi paylaşımı!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 20:20

Güncelleme: 18.02.2024 - 20:20

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, futbolcu eşi için bir paylaşımda bulundu.

Wanda, sarı kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynadığı maçta gol atan Icardi'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

Icardi'nin adını paylaşan eşi, Arjantinli yıldızın fotoğrafına da yer verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşıldı.

İşte Wanda Nara'nın paylaşımı: