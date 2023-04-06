Mauro Icardi: 'Bir utanç. Bir skandal. Yılın soygunu!'

Mauro Icardi'den Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçındaki hakem kararlarıyla ilgili sert sözler geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:56
Mauro Icardi: 'Bir utanç. Bir skandal. Yılın soygunu!'
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elendiği çeyrek final maçının ardından flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı camia orta hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." yazdı.

Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.


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İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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