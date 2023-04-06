Mauro Icardi: 'Bir utanç. Bir skandal. Yılın soygunu!'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 07:56

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 07:56

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elendiği çeyrek final maçının ardından flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı camia orta hakem Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'nın kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi de maç içindeki pozisyonları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arjantinli golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." yazdı.

Öte yandan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından karşılaşmadaki pozisyonları paylaştı.