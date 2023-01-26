Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'ya mesaj attığını ifşa etti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:52

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:54

Galatasaray'daki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Arjantinli golcü Mauro Icardi, özel hayatıyla yeniden gündem oldu.

Arjantinli golcü, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini ifşa etti.

Keita Balde

Paylaşımlarından Keita Balde'nin eşi Simona Guatier'yi de etiketleyen Icardi şu ifadeleri kullandı:

"Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram'dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi. Bunları tabii ki paylaşmayacağım.

İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda'ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!"