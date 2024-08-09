Mauro Icardi: 'Hedefimiz beşinci yıldız'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 23:36

Güncelleme: 09.08.2024 - 23:36

Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk golünü atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi maçla ilgili, "Zor bir maçtı. Aslında zorlaştı da diyebiliriz. İlk yarıda gol atabilseydik daha farklı olabilirdi. Sıcak hava ve bir mağlubiyetten buraya geliyor olmamız değişimi gerektiriyordu. Bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Süper Kupa ve bu maçtan daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "İki senem bitti. Burada 3. senem ve çok istekliyim. İki şampiyonluk aldık. Benim şahsi olarak da iyi sezonlardı. Bu yıl da iyi olmasını bekliyorum. Taraftar için mücadele edeceğiz. Bu sene için 5. yıldız gibi bir hedefimiz var. Mayıs ayında nerede olduğumuzu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hücumdaki partneri Batshuayi ile ilgili de konuşan Icardi, "Michy Batshuayi çok istekli. Geçen seneden de tanıyoruz. Antrenmanlarda da istekli olduğunu ve ilk 11'i kovaladığını gösteriyor. Bu şekilde devam etmesini istiyorum." sözlerini sarf etti.