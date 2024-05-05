Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı: Gözünü Alex'in rekoruna çevirdi!

Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'u 6-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 21:07
Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı: Gözünü Alex'in rekoruna çevirdi!
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

Galatasaray bu sezon ligde 31. galibiyetini elde ederek puanını 96 yaptı.

ICARDI'DEN KARİYER REKORU

Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 golle kariyer rekorunu kırdı.

Kariyerinde bir sezonda en fazla 29 gol atan Mauro Icardi, bugün attığı gollerle bu sezon 30 gole ulaşt. 

ALEX'İN REKORUNA 3 KALDI

Mauro Icardi, Sivasspor maçında 2 gol atmasının yanı sıra 1 asist yaptı.

Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asist yapan Maur Icardi, 42 gol katkısına ulaştı. 

Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.


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