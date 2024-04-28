Mauro Icardi'den Erden Timur'a mesaj: 'Ben Türkiye'ye gelirken...'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:23

Güncelleme: 28.04.2024 - 14:23

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, 343 Digital isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un katıldığı yayında sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Timur hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Icardi, Erden Timur için, "Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız" ifadelerini kullandı.

MUSLERA'DAN ERDEN TİMUR'A MESAJ

Öte yandan görüşlerini paylaşan bir başka isim Fernando Muslera ise, "Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz" sözlerini sarf etti.