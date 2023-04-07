Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:18

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 20:18

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arjantinli golcünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Icardi, kupadaki Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde paylaşım yapmıştı.

İŞTE AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir karar verilmiştir.

PFDK'YE SEVK EDİLEN TÜM İSİMLER

Öte yandan Galatasaray ve başkan Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareket, Beşiktaş ve başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.