Mauro Icardi yıldızlaştı: Galatasaray, Eyüpspor'u farklı devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 5-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ile 70. dakikalarda Mauro Icardi ve 87. dakikada kendi kalesine Jerome Onguene kaydetti.

Eyüpspor'un tek golü ise 71. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Öte yandan Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN FARKI 6

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Galatasaray, 55 puana ulaşarak maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 18 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Galatasaray, bir sonraki maçında 17 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar ligde ise 21 Şubat'ta Konyaspor deplasmanına gidecek.

Eyüpspor ise ligin 23. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 5-1 Eyüpspor

88' GOOOLLL!!! Galatasaray, Onguene'nin kendi kalesine attığı gol ile farkı yeniden 4'e çıkarıyor! Sağ kanattan bindiren Singo, Osimhen pasında topla buluştu ve ceza sahası içine yerden sert çevirdi. Eyüpspor savunmasında Onguene ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

81' Eyüpspor'da Mateusz Legowski kenara gelirken Andre Raux-Yao oyunda.

71' GOOOLLL!!! Eyüpspor, Metehan Altunbaş ile farkı yeniden 3'e indirdi. Rotariu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde ayaklardan seken topu önünde bulan Metehan topu filelere gönderdi.

70' GOOOLLL!!! Galatasaray'da Mauro Icardi hat-trick yaparak farkı 4'e çıkardı.İlkay Gündoğan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Barış Alper, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına koşu yapan Icardi'ye pasını çıkardı. Icardi tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

68' Eyüpspor'da Legowski, orta sahada Nhaga'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

66' Galatasaray'da Noa Lang kenara gelirken Barış Alper Yılmaz oyunda.

63' Eyüpspor'da Taşkın, orta alanda Icardi'yi çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü.

60' Eyüpspor'da Umut Bozok ve Emre Akbaba kenara gelirken Taşkın İlter ve Dorin Rotariu oyunda.

58' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı oyundan çıkıyor. Yeni transfer Renato Nhaga oyunda.

49' GOOOLLL!!! Galatasaray, Mauro Icardi ile farkı 3'e çıkarıyor! Eyüpspor'da Onguene'nin pasında araya giren Osimhen kaleciden sıyrılıp pasını ceza sahasının sağındaki Icardi'ye çıkardı. Icardi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı.

45' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Davinson Sanchez oyundan çıkarken Yaser Asprilla ve Wilfried Singo oyuna girdi. Eyüpspor'da ise Angel Torres ve Lenny Pintor oyundan alınırken Denis Radu ve Metehan Altunbaş oyuna dahil oldu.

37' Eyüpspor 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan pasta Yunus rakibinden kurtulurken Bedirhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi direkt kırmızı kartla Bedirhan'ı oyun dışına yolladı.

33' GOOOLLL!!! Galatasaray, Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkarıyor. Sol kanattan içe kat eden Lang ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Jankat'tan dönen topu ceza sahası içinde Icardi tamamladı.

25' Eyüpspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Onguene darbeli bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden topu son anda Uğurcan kurtardı.

21' Ceza sahasına gelen pası kontrol eden Osimhen kaleciden sıyrılarak önünü boşalttı ve sol ayağıyla yerden vurdu. Kale önüne koşan Onguene topu çizgiden çıkardı.

8' Galatasaray oyun kurmaya çalışırken Yunus'un hatalı pası sonrası topu önünde bulan Umut Bozok karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Açılan Uğurcan başarılı bir kurtarışla golü önledi.

2' GOOOLLL!!! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçiyor. Galatasaray'ın Osimhen'le sol kanattan başlattığı atakta, Nijeryalı oyuncu ceza alanına ortasını yaptı. Icardi ile beraber topa yükselen Yunus Akgün, kafa vuruşuyla ağları buldu.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.